True Faith vocalist nagpakasal sa kapwa lalaki

Love wins!

‘Yan ang sigaw ng fans ng True Faith at netizens matapos i-flex ni Medwin Marfil sa kanyang social media accounts ang picture nila ni Mark Angeles.

Inulan ng pagbati at good vibes ang comment section ng mismong post ng singer-songwriter. Happy ang netizens sa pagpapakasal nina Medwin at Mark.

Twinning pa ang newly wed couple sa picture na pinost ng singer-composer. Pareho silang nakasuot ng white long sleeves polo, khaki colored pants at white sneakers.

“May 11, 2024… Rockaway Beach, Pacifica, California… It was a beautiful day. Mark (with red heart emoji) Meds (two rings emoji) ang caption ng True Faith band frontman.

Matagal nang magkilala ang bagong kasal. High school classmates sila sa Don Bosco Technical Institute. Pero never daw silang nagkagustuhan noon.

Matagal silang hindi nagkita at mukhang destiny na ang umayos para mag-meet silang muli after ng ilang dekada. Biglaan ang muli nilang pagkikita ha. Nagkaroon kasi ng US concert tour ang bandang True Faith two years ago at doon nga sila nagtagpo at nag-usap uli.

Ang pagku-krus ng mga landas nila na iyon ang naging simula ng kanilang pagmamahalan. Bongga!

Congrats and Best Wishes, Medwin at Mark.