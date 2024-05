Tara na’t makisayaw sa `Pulso Pilipinas’

Makisayaw!

Sa May 23 hanggang 24, magsasama-sama ang nangungunang dance companies, group at artist para ipakita ang kanilang galing sa diverse Philippine dance heritage!

Masasaksihan ang Ramon Obusan Folkloric Group, Bayanihan, The National Folk Dance Company of the Philippines, Ballet Philippines, Alice Reyes Dance Philippines (ARDP), Ballet Manila, Philippine Dancesport Team, The Crew, University of Santo Tomas (UST) Salinggawi Dance Troupe, at Aljana “Cheenee” Alicia Rose Marie Limuaco!

Pinagsama-sama itong galing ng iba’t ibang genre tulad ng folk at indigenous, contemporary, hip-hop, jazz, ballroom, at classical ballet.

Tinawag itong Pulso Pilipinas: Mga Likhang Sayaw, na gaganapin sa Metropolitan Theater sa lunsod ng Maynila.

Inorganisa ito ng Cultural Center of the Philippines (CCP) sa direktiba ni Marciano Viri, Pulso Pilipinas.

Ang ticket ay nagkakahalaga ng P500, P800 at P1,000 na mabibili sa Ticketworld at CCP Box Office. (Natalia Antonio)