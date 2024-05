Sylvia Sanchez sabik sa yakap ng ama

Ang daming naantig ang damdamin sa rebelasyon ni Sylvia Sanchez tungkol sa kakulangan sa buhay niya.

Kung titingnan mo si Sylvia ngayon, parang narating na niya ang rurok ng kaligayahan. May bonggang career, maayos o maginhawang buhay.

May asawang mapagmahal, may mga anak na matagumpay, at mababait.

Sabi nga, apo na lang ang kulang din ang kulang kay Sylvia, na siyempre ay inaasam niyang mangyari sa maagang panahon, lalo na at pareho na rin na may asawa sina Arjo Atayde (kay Maine Mendoza), Ria Atayde (kay Zanjoe Marudo).

Pero, may inaasam, at pinananabikan pala si Sylvia, na ngayon lang nalaman ng kanyang mga tagahanga.

Sa pagbabalik-tanaw nina Sylvia at anak na si Gela Atayde, napag-usapan nga nila ang kulang sa kanilang buhay. At buong ningning na sinabi ni Sylvia na ang pagkakataong makilala ang kanyang ama ang kulang.

“Sa lahat ng mga narating ko, lahat meron ako. Isa lang ang hindi ko kayang bilhin, yakap ng tatay. Yes, gusto kong makita ang tatay ko, kung buhay pa siya. At kung patay na siya, gusto ko siyang puntahan. Gusto kong makita saan siya nilibing,” seryosong paglalahad ni Sylvia.

Nanawagan din si Sylvia na kontakin siya sakaling may impormasyon tungkol sa kanyang ama.

Anyway, isang pambihirang pagkakataon nga `yon na nagsama sina Sylvia at Gela para sa isang seryosong usapan tungkol sa kanilang relasyon bilang mag-ina at kani-kaniyang pinagdaanan sa karera at personal na buhay, na mapapanood sa talk show ng Jeepney TV na ‘Stars On Stars’.

Sa chikahan na `yon ay tinanong ni Sylvia ang anak kung ano ang rating niya rito bilang ina at agad-agad ay sinabi ni Gela na bibigyan niya ito ng 100%.

“100 doesn’t necessarily mean like you’re perfect. 100 because you give what you can with what you have. Kung ano’ng makakaya mo, ibibigay mo all the time. It’s 100 because I see that and I appreciate that,” saad pa ni Gela.

Napag-usapan din nila ang hindi maiwasang pagpasok ni Gela sa showbiz, lalo pa’t na-expose na ang bata sa industriya sa maagang panahon bilang ‘buntot’ ng kanyang ina sa mga taping nito.

Nagkatrabaho na rin ni Sylvia si Gela sa unang programa nito na ‘Senior High’ at inilahad niya kung gaano siya ka-proud sa kanyang anak.

“Ako lang ‘yung nag-open ng door sa’yo para makapasok ka. But isipin mo rin na nung hinakbang mo ‘yung paa mo sa industriya, hindi na ako ‘yun, Gela. Ikaw na ‘yun. And I’m so proud of you na pinakita mo na kaya mo,” pahayag naman ni Sylvia.

Anyway, mapapanood nga pala si Gela sa ABS-CBN series na ‘High Street’. (Dondon Sermino)