Sisi Rondina, Jia Morado pamumunuan Alas Pilipinas

MAYROON na lamang isang linggong preparasyon ang Alas Pilipinas women’s volleyball team na kinabibilangan ng mga pinagsamang professional at collegiate players upang katawanin ang bansa sa hosting ng Asian Volleyball Confederation (AVC) Challenge Cup for Women simula Mayo 22-29 na gaganapin sa Rizal Memorial Coliseum.

Sampung (10) manlalaro mula sa Premier Volleyball League (PVL) na pinangungunahan nina dating league MVP Cherry Ann “Sisi” Rondina, eight-time Best Setter mula Creamline Cool Smashers at manlalaro ng Denso Airybees sa Japan V-League na si Julia Melissa ‘Jia’ De Guzman, hard hitting spikers Eya Laure ng Chery Tiggo Crossovers, Vannie Gandler ng Cignal HD Spikers at Faith Nisperos ng Akari Chargers, middle blockers Cherry Nunag ng Choco Mucho Flying Titans, Fifi Sharma ng Akari at Dell Palomata ng PLDT High Sped Hitters, at liberos Dawn Catindig ng Cignal at Jennifer Nierva ng Chery Tiggo.

Napili rin ang mga collegiate player mula sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) na sina second Rookie-MVP Angel Anne Canino, three-time Best Middle Blocker Thea Gagate at playmaker Julia Coronel ng De La Salle Lady Spikers, super-rookie spiker Casiey Dongallo ng University of the East (UE) Lady Warriors at ang tandem mula National University (NU) Lady Bulldogs Alyssa Solomon at first Rookie-MVP Mhicaela “Bella” Belen.

Pornal na napanalisa ng Alas Philippine national team sa pagmamando ni head coach Jorge Edson Souza de Brito ang 16 players na unang nabanggit mula 20-pool player na kinabibilangan ng mga manlalaro galing sa PVL, habang sorpresang napili ang ilang collegiate players, kung saan isinumite kay De Brito ang mga inirekuminda ng mga coach para sa pagsusuri at pag-apruba ng mga ito.

Nauna nang inihayag ni PVL President Ricky Palou na mayroon nang paunang listahan ng mga manlalaro ang natalakay na isasama sa mga palaro.

Patuloy na nag-uusap ang pamunuan ng PVL at Philippine National Volleyball Federation (PNVF) patungkol sa magiging kabuuan ng koponan, kung saan responsable ang nag-iisang professional women’s volleyball league sa bansa sa pagsala ng mga manlalarong kakatawan para sa Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa national team para sa pinal na listahan.

Habang naghahanda pa lamang ng Pilipinas ay nagawa nang makapagsanay ng mga makakalaban ng women’s national squad mula Kazakhstan, Iran, Chinese Taipei, Vietnam, Australia, Hong Kong, Singapore, Indonesia at India. (Gerard Arce)