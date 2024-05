Sinira si BBM ng komite ni Bato

Kung sino man yung may pakana na ilantad ang paggamit diumano ng droga ni Pangulong Bongbong Marcos (BBM) at ng aktres na si Maricel Soriano, nagtagumpay siya na sirain ang pangalan ng pinakamataas na lider ng bansa.

Kahit ‘di man totoo ang testimonya ng isang dating agent ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), maraming tao ang maaaring naniniwala sa paninirang-puri kina BBM at Miss Soriano.

Naitanim na sa utak ng taumbayan ang testimonya sa Senado ni Jonathan Morales na natanggal sa PDEA noon dahil sa mga kasong kinasasangkutan niya gaya ng estafa at pagsisinungaling.

May malisya si Sen. Ronald “Bato” dela Rosa, chairman ng Senate committee on public order and illegal drugs, nang imbitahin niya si Morales na tumestigo sa kanyang komite.

Matatandaan na si Bato, dating hepe ng Philippine National Police (PNP), ay isa sa mga alipores sa Senado ni dating pangulong Digong na may galit kay BBM.

Kahit na pinagsabihan na si Bato ng kanyang mga kasamahang mambabatas na huwag patulan si Morales dahil ito’y walang kredibilidad ay inimbita pa rin ito ng senador na magkalat ng kasinungalingan laban sa Pangulo ng bansa.

Kawawang BBM. Maraming mamamayan na naniniwala sa pinagsasabing kasinungalingan ni Morales tungkol sa kanya at kay Maricel Soriano.

Sa kanyang pahayag sa Senado, pinalalabas din ni Morales ay may relasyon si BBM sa aktres noon upang awayin siya ng kanyang maybahay na si First Lady Liza Araneta Marcos.

Below the belt ang ginawa ni Morales at ni Bato kay BBM.

Kahit ano pa man ang pagtanggi ni BBM sa alegasyon ni Morales ay naitanim na sa utak ng taumbayan ang diumano’y paggamit ni BBM ng droga kahit na ito’y walang katotohanan.

Maraming mamamayan ang hindi marunong mag-isip; basta narinig nila ang isang kuwento ay naniniwala na sila kahit malayo ito sa katotohanan.

Nagmukhang gossip mill o gilingan ng mga tsismis ang Senado sa pag-imbita ni Bato kay Morales.

Baka sa mga susunod na araw ay mag-iimbita ang Senado ng mga marites (tsismosa at tsismoso) upang magkalat ng mga kabalbalang kuwento tungkol sa sexcapades ng ilang mga public officials.