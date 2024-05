Sindikato sa annulment scam nalansag

Arestado ng mga ahente ng National Bureau of Investigation – Cybercrime Division ang apat-kataong nag-aalok ng pagproseso ng late birth registration at annulment ng walang court appearance.

Nabatid na ang mga suspek ay naaresto sa magkahiwalay na operasyon sa Quezon City at Pasay City kasunod ng reklamo ng Supreme Court (SC) na may mga abogado at judges na sangkot sa naturang scheme.

“Yung mga nahuli natin nago-offer sila ng 100% legit annulment process, non-appearance. As long as you’re willing to pay P350,000, wala ka nang gagawin. Maghihintay ka nalang, ipro-process nila, ibabalik sayo ang document [at] tapos na,” ayon kay NBI Cybercrime Division chief Jeremy Lotoc.

Nalaman na may pinapakita ang mga naaresto na mga tunay na dokumento na galing sa Korte kung saan naka-assign talaga ang mga abogado at judges.

“Alarming [ang late birth registrations] in the sense na based on our intelligence, may mga foreigners na gumagamit ng local mules. Ito yung mag-aapply ng late registration. Pag nakuha na nila yung documents, ang mag-utilize nito yung mga foreigners allegedly. Pwede ka na makakuha ng barangay clearance, municipal clearance, at the same time pwede na itong maging starting process. Halimbawa, kung gusto mo kumuha ng passport,” dagdag ni Lotoc.

Nakadetine ngayon sa NBI Detention Facility in Bilibid ang mga suspek. (Juliet de Loza-Cudia)