Shohei Ohtani bumira ng malayong home run

PUMITIK ng solo home run at RBI double si Shohei Ohtani at pinulbos ng Los Angeles Dodgers ang karibal sa National League West na San Francisco Giants 10-2 Martes ng gabi (Miyerkoles sa Pilipinas).

Tampok ang 12th homer ni Ohtani sa four-run fourth inning ng Dodgers na tinapos ng RBI triple ni Gavin Lux, naka-double din tungo sa isang run si Teoscar Hernandez, pumalo ng sacrifice fly si Max Muncy sa inning, nagdagdag pa ulit si Hernandez ng two-run triple.

Longest home run na sa nakalipas na dalawang taon sa Oracle Park ang 446-foot shot ni Ohtani na lumagpas sa brick facade sa right center, nagpalipad ng 461-foot drive si Christian Walker noong August 2022.

Inakala ni Ohtani na lalanding sa tubigan sa labas ng arena ang bola niya tulad ng mga ginagawa noon ni Barry Bonds, “I thought I hit one today, but I was disappointed it didn’t go over,” anang Japanese two-way star.

Naka-triple si Mookie Betts sa seventh bago umiskor sa double ni Ohtani, inilista ang panalo kay Gavin Stone, namigay lang ng isang run at limang hits sa sixt innings. (Vladi Eduarte)