Nasamsam ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) ang tinatayang P791 milyong halaga ng iligal na sigarilyo.

Ayon sa BOC, ang shipment ay naka-consignee sa Burias Jang Consumer Goods Trading at inisyal na idineklara sa intelligence bilang 3,845 tobacco products.

Gayunman, nakatanggap ng impormasyon ang BOC kaugnay sa iligal na shipment.

Kalaunan, nadiskubre na ang shipment ay naglalaman ng 4,215 master cases ng sigarilyo at 1,053 master cases ng heat sticks.

Nabatid na napansin ng BOC ang iligal na sigarilyo at vape products dahil wala itong taglay na health warnings sa kanilang packaging na paglabag sa Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act of 2022.

Bukod dito, nalaman sa BOC na ang consignee ay hindi rehistradong importee ng tobacco at iba pang may kaugnay na produkto matapos beripikahin sa National Tobacco Administration.

Ang consignors at consignees ay mahaharap sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act.

(Juliet de Loza-Cudia)