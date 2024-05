Nikola Jokic, Nuggets isang kembot na lang sa West Finals

Tinanggap muna ni Nikola Jokic ang pangatlo niyang MVP award bago humarabas ng 40 points para balikatin ang Denver Nuggets sa 112-97 win kontra Minnesota Timberwolves sa Game 5 ng West semis Martes ng gabi (Miyerkoles/PH time).

Abante na ang Nuggets sa series 3-2, puwede nang bumalik sa conference finals kapag naipanalo ang Game 6 sa Target Center sa Minnesota sa Biyernes (araw sa Manila).

May palamuti pang 7 rebounds at 13 assists versus zero turnovers si Jokic, bago ang laro sa Ball Arena ay tinanggap mula kay commissioner Adam Silver ang Michael Jordan MVP trophy.

Nagdagdag si Aaron Gordon ng 18 points, 10 rebounds at may 16 markers si Jamal Murray sa home team.

Shinut-down ng Nuggets si Anthony Edwards sa 5 of 15 shooting tungo sa 18 points para sa Timberwolves.

Nag-average ng 33.3 points sa first four games ng series si Edwards pero sablay ang walo sa unang siyam na tira, may 5 points lang sa break at halos garbage time na nang magdatingan ang mga puntos niya.

Binuhat ng 23 points ni Karl-Anthony Towns at 18 ni Rudy Gobert ang Minnesota.

Sa dakdak ni Jokic ay umanbate ang Denver 98-80 higit 7 minutes pa sa laro. Naglunsad ng mini-run ang Wolves para lumapit 103-92 pero sumagot agad ng tres si Jokic sa harap ni Defensive Player of the Year Gobert para ibalik ang bentahe sa 14.

Sa kanyang pre-game availability, ipinarating ni Wolves coach Chris Finch ang pagkadismaya sa pagmulta ng NBA ng $75,000 kay Gobert dahil sa money gesture ng big man pagkatapos ng isang tawag ni referee Scott Foster sa Game 4. (Vladi Eduarte)