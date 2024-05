Makakaasa ang publiko na may pagkukunan ng supply sa ipinangakong P29 kada kilo na presyo ng bigas sa buwan ng Agosto.

Ito ang tiniyak sa Bagong Pilipinas public briefing ni Administrator Eduardo Guillen ng National Irrigation Administration sa harap ng pagdududa ng ilang grupo na baka ningas kugon lamang ito pagsapit ng Agosto.

Ayon kay Guillen, inaasahan ng ahensiya na makakapagbigay ng 100,000 kilo ng bigas pagdating ng Agosto o katumbas ng 10,000 sako ng palay na maibebenta sa outlets ng Kadiwa ng Pangulo.

“May contract farming po ang NIA ngayon, around 40,000 hectares. So ang expected nation na output po nation dito is more than 100,000 kilograms of rice. So kapag ten kilograms per sack ay mga 10,000 sacks ano po,” ani Guillen.

Ang P29 kada kilo ng bigas ayon sa opisyal ay inis­yatiba ng irrigators association bilang pasasalamat sa tulong ng gobyerno sa kanilang sektor partikular ang mga kagamitang pansaka at rice processing systems na ibinigay sa kanilang sektor. (Aileen Taliping)