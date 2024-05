Nanay ni Gigi de Lana pumanaw na

Pumanaw na ang nanay ni Gigi de Lana na si Imelda.

Miyerkoles ng umaga ay kinumpirma ni Gigi ang pagpanaw ng kanyang ina sa kanyang Facebook post.

“Salamat sa lahat ng dasal niyo kay mama. She passed away at 9:19pm, May 14, 2024. Mahal na mahal kita mama. Pahinga ka na,” saad niya sa kanyang post.

Kasama ng kanyang post ay ang mga larawan ng kanyang ina at larawan nilang dalawa.

Nag-post din siya sa kanyang Instagram account ng mga photos ng kanyang ina na may caption na, “Mahal na mahal kita. Pahinga ka na mama ko.”

Umulan naman ng pakikiramay ang nasabing Instagram post na iyon ni Gigi mula sa mga kapwa niya celebrities.

Ilan nga sa nakiramay ay sina Ogie Alcasid, Janine Berdin, Darren, Christine Babao, at Maymay.

Matatandaang last week ay nag-request pa siya sa kanyang mga followers na ipagdasal ang kanyang ina na lumalaban noon sa sakit na cancer.

Noong nakarang taon naman ay nagpaputol siya ng buhok para sa kanyang inang may stage 4 cancer.

“Ang daming hindi nakakaalam nito. Mommy ko po may stage 4 breast cancer, maiksi po ang hair niya. So gusto ko po kapag makikita ko siya parehas kami halos ng iksi ng hair,” rebelasyon niya sa TikTok.

Dagdag niya pa, “Pero ito po hindi ko po kaya ‘yung semi kalbo o kaya parang boy cut talaga. So ayun po. Para hindi na po kayo magtanong at magsabi sa akin bakit ka nagpagupit. Ayan alam niyo na.”

Condolence, Gigi.