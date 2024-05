Para kay PBA Party-list Rep. Margarita “Migs” Nograles, hindi kailangan ng dyowa para mabuhay sa mundo.

Ito ang naging sagot ni Rep. Nograles matapos siyang urotin ng mga netizen na kaya hindi ito magkaroon ng boyfriend ay dahil sa kanyang strong personality.

“Bakit kailangan may jowa ka para mag-survive sa mundo na ito? Na porket wala kang jowa, bawal ka na mabuhay at gawin lahat ng gusto mo at pangarap mo sa buhay?” tanong ng lady solon sa kanyang Facebook account.

“Bawal na ba maging strong? Anong problema niyo sa pagiging strong sa buhay, lalo na pag babae? DI BA KAYA MAGING STRONG NG BABAE? krimen ba ‘yon?? So pag lalaki strong, papalakpakan niya, pag babae ang strong, may shame factor?” paliwanag pa ni Nograles.

Hinikayat pa nito ang kanyang mga social media follower na ibahagi rin ang kanilang karanasan na ma-bash ng ibang tao sa kanilang relationship status.