Hinimok ni Civil Service Commission (CSC) Chairperson Karlo Nograles ang nasa mahigit 57,000 na indibidwal na pumasa sa nakaraang career service examination ng ahensiya na pagsumikapang ganap na pumasok sa public service.

Kasabay nito, malugod na binati ng CSC head ang kabuuang 57,683 na nakapasa sa sa nakaraang March 3, 2024 Career Service Examination – Pen and Paper Test (CSE-PPT) kung saan 51,311 sa mga nito ang sa CSE Professional level at 6,372 naman ang sa Sub-Professional level.

“Congratulations to all the passers of the CSE-PPT. Your accomplishment not only reflects your personal capabilities but also underscores your preparedness to contribute significantly to the betterment of the civil service,” ang naging pagbati pa ni Nograles.

“Nawa ay manatili ang inyong determinasyon at sipag sa pagpasok sa serbisyo publiko,” dugtong ng CSC chairperson.

Ipinabatid naman ni Nograles na ang ‘List of Passers’ ay maaaring ma-access sa official CSC website na http://www.csc.gov.ph,

sa pamamagitan nang pag-click sa Examination Results widget na makikita sa kaliwang bahagi nito. Maaari ring direkta magpunta ang examinees sa CSC Examination Portal na https://exam.csc.gov.ph/.