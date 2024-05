May epek sa health: Pagkalat ng magic sugar inawat ng SRA

Inaawat ngayon ang paglaganap ng artificial o magic sugar sa merkado upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga consumer.

Batay sa naging paliwanag ni Sugar Regulatory Administration (SRA) Administrator Pablo Luis Azcona, ang magic sugar na kilala rin bilang aspartame, ay isang chemical compound sweetener na karaniwang ginagamit sa mga inumin, na maaring magdulot ng panganib sa kalusugan.

Kadalasan aniya itong ginagamit ng mga negosyante dahil mas mura.

“Sugar concentrate, most probably artificial sugar [or sodium cyclamate] is 100 percent imported, and I do not exactly know who regulates this product.”

Dagdag pa ni Azcona, hindi malinaw sa SRA kung aling mga ahensya ang nagre-regulate sa nabanggit na sugar substitute, lalo na ngayong maraming tao ang nagbebenta at umiinom ng malamig na inumin at refresher para matalo ang init.

“We have to find out if the chemical sweetener has contents of high fructose corn syrup (HFCS)… Our number one concern here is the health of consumers and where this is coming from,” ani Azcona.

Ikinabahala rin nito ang posibilidad na naipuslit sa Pilipinas nang hindi dumaan sa mga serye ng customs process.

Sa Commonwealth Market sa Quezon City, mabibili ang magic sugar sa halagang P35 per pack habang ang presyo ng puting asukal ay nasa pagitan ng P80 hanggang P95 per kilo.

Matatandaan na ang artificial sweetener ay una nang ipinagbawal sa bansa noong 2000 dahil nagdulot ito ng mga banta sa kalusugan sa publiko, ngunit inalis ito makalipas ang 13 taon ng Food and Drug Administration (FDA).