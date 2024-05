Kathryn Bernardo nagpatakam ng kaseksihan

Muling flinex ni Kathryn Bernardo sa publiko ang kanyang kaseksihan nitong Martes ng gabi.

Umaga pa lang ay trending na si Kathryn sa X at inaabangan ng fans ang kauna-unahang pagrampa niya para sa isang brand endorsement launching event kasama ang mga Superbods candidates.

As expected, applauded ang pagrampa ng Asia’s Phenomenal Superstar. Hindi nagpakabog sa kaseksihan si Kath sa mga naggagandahang katawan ng mga kandidato. Litaw na litaw naman kasi ang kanyang abs at legs sa suot niyang sexy high slit red dress.

Hindi open sa public ang nasabing event na ginanap sa Whitespace, Makati City kaya matiyagang tumutok ang fans ng aktres sa Facebook Live.

Inulan ng papuri at good vibes ang sinasabing ‘Kathwalk’ ng aktres sa rampa.

“All hail to the queen!”

“On point ang pitik, dancerist talaga si Kath, galing pa rumampa.”

“Apart from Kathryn’s owning the look and slaying the catwalk, Listen to her voice, very passionate and confident. Sexy ni Kath. Grabe!”

Maging si Piolo Pascual ay hindi napigilan ang sarili na magkomento sa mga naglabasang video sa social media.

“That’s our girl!’ ang comment ni Papa P na may kasamang ‘rock on hand gesture’ icon.

Samantala, nagulat si Kath nang makita ang napakaraming supporters na naghihintay sa kanya sa labas ng venue.

Nilapitan ng aktres ang mga fan na matiyagang naghintay sa kanya, nakipagchikahan siya sa mga ito at isa-isang tinanggap ang mga cake at pastries na regalo sa kanya.

“Thank po you sa food! Ay puwede na ako kumain ulit,” ang sinabi ni Kath matapos abutin ang gifts ng fans.

Puring-puri ng fans ang idolo dahil kahit pwede naman silang kawayan na lang at mag-bye-bye eh mas minabuti nitong lapitan sila para pasalamatan.

Hanash pa ng ilang netizens, sana raw lahat ng artista ay kasing bait ni Kath sa mga fan.

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)