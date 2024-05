Kai Sotto dehins pa suko sa pangarap na NBA

TAHIMIK na nakabalik sa bansa si Kai Zachary Sotto kung saan nakatakda itong sumama sa nalalapit na training camp at paghahanda ng Gilas Pilipinas na sasabak sa Olympic Qualifying Tournament at habang isinasaayos ng kanyang mga representante ang ‘mini-camp, workout date’ sa tangkang pagkatok muli sa NBA.

Nakakuha ang 22-anyos na si Sotto ng mas karapat-dapat na pahinga pagkatapos ipakita ang kahanga-hangang panahon ng paglalaro sa Japan B.League

Matapos ang kanyang kampanya kung saan ipinahiram ito para maglaro sa Yokohama B-Corsairs, kasalukuyang nag-eenjoy ang 7-foot-3 na si Sotto sa nakuha nitong kaunting oras at panahon para sa pamilya sa Las Pinas.

Matatandaan na nakapagpakita ng kanyang abilidad si Sotto sa huling paglalaro sa B-Corsairs.

Sandali lamang naman tatamasain nito ang pahinga at paglilibang kung saan agad ito magpapatuloy sa pagsasanay kasama ang strength and conditioning guru na si Mel Lantin bago sumabak sa pambansang koponan.

Ikinatuwa naman ni Gilas Pilipinas coach Tim Cone sa isang interview na inilagay sa social media ng Samahang Basketbol Ng Pilipinas (SBP) na “[Kai] is actually, I think, in an NBA camp right now.”

Nahulaan naman ni Cone na hindi ito nagkakamali na si Sotto ay nakatakdang agad na magbalik sa US.

“We are still figuring it out,” sabi ni Wasserman Sports executive Tony Ronzone. “Nasa Chicago ang mga koponan ng NBA para sa draft combine at nagtatrabaho pa rin sa mga petsa ng mini-camp at mga petsa ng pag-eehersisyo.”

Noong Hunyo 2023, lumahok si Sotto sa mga mini camp ng NBA kasama ang Utah Jazz, Dallas Mavericks at New York Knicks bago inimbitahan ng Orlando Magic para sa kanilang Summer League roster noong Hulyo.

Gayunman, ang paglalaro ni Sotto sa Magic ay nalimitahan sa kawalan ng oras sa paglalaro kung saan nagtamo ito ng lower back strain na humawak sa kanya sa kabuuang dalawang laro.

Nagawa naman ni Sotto, na naging 22 taong gulang noong Mayo 11, ang mga kahanga-hangang pagpapakita sa FIBA World Cup 2023 at sa katatapos lang niyang season sa Japan at inaasahang gagawa ng malaking tulak para matupad ang kanyang pangarap sa NBA ngayong taon. (Lito Oredo)