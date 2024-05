June Fajardo halimaw! San Miguel pinatirik Dyip, sumampa sa Final Four

SINIGURO ni June Mar Fajardo na tuloy ang title defense ng San Miguel Beer sa PBA Philippine Cup.

Nam-bully ang seven-time MVP ng isa pang 20/20 game para balikatin ang Beermen sa 110-91 panalo kontra Terrafirma sa do-or-die game ng quarterfinals Miyerkoles ng gabi sa Ninoy Aquino Stadium.

Nangalabaw ng 21 points sa second half si June Mar tungo sa 25, nagbaba pa ng 22 rebounds. Sa fourth, napasama lang ang bagsak ng 6-foot-10 center at mukhang iniinda ang kanang paa.

“June Mar said nga, ‘Coach ‘wag kang kakabahan.’ Mayabang, eh,” sundot ni coach Jorge Gallent.

Scoreless sa first quarter si Terrence Romeo bago nagliyab ng conference-high 19 points. May 18 points, 8 assists si CJ Perez at naka-18 markers din si Don Trollano – 10 sa fourth nang lumayo hanggang 110-89 ang Beer.

Tinapakan ng Beermen ang silinyador sa third quarter at mula sa manipis na 45-44 lead sa break ay dumistansiya 79-66 papasok ng fourth.

Inari ng SMB ang period 34-22, 10 dito kay Fajardo. Sa first 12 minutes ng second half ay 16 of 26 sa field ang Beer, limitado sa 7/17 ang Dyip.

Hindi naibalik ng 23 points ni Javi Gomez de Liano at tig-18 nina Stephen Holt at Juami Tiongson ang Terrafirma.

Haharapin ng Beermen ang winner ng TNT-Rain or Shine sa win-or-go-home Game 3 ng kanilang hiwalay na series sa second game kagabi.

“We’re back to zero. Eliminations is done, quarterfinals done,” dagdag ni Gallent. “We’ll just have to wait who we’ll play on Friday.”

Natapos sa quarters ang pasada ng Dyip, sa unang pagkakataon sa prangkisa at sa ilalim ni coach Johnedel Cardel ay nakasampa sa playoffs bilang No. 8 team. Sinagad pa nila ang twice-to-beat edge ng top seeded San Miguel.

(Vladi Eduarte)