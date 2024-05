Jillian Ward, Carmina Villaroel, nilampaso mga katapat

Ibang klase rin talaga ang banggaan sa telebisyon ngayon!

Lampaso kung lampaso talaga ang eksena.

Imagine, kahit marami ang naiinis sa kuwento ng ‘Abot-Kamay na Pangarap’ nina Jillian Ward, Carmina Villarroel, dahil kay Pinky Amador, bilang si Moira, marami pa rin talaga ang nanonood, ha!

Yes, sa latest rating nga nitong May 13, nilampaso, nginudngod talaga sa sahig ng kampo nina Jillian, Carmina, Pinky ang grupo nina Kiko Estrada, Sarah Lahbati, ng ‘Lumuhod ka sa Lupa’ ha!

Sa ni-release na rating nga ng Nielsen Philippines, Tam Nutam People Ratings, based on preliminary/overnight data, humamig ng pagkataas-taas na rating na 10.8% ang ‘Abot-Kamay na Pangarap’.

Samantalang tunay ngang lumagapak sa lupa ang rating ng kalaban nila sa TV5, na may 1.4% rating lang, ha!

At noong May 14, mas lalo pang tumaas ang rating ng ‘Abot-Kamay na Pangarap’ na humamig ng 11.2%, ha!

At nabaon naman sa 1.4% ang rating ng Kiko, Sarah serye sa TV5.

Kaya naman super proud ang mga Kapuso na bida sa seryeng ito.

“Always a win because of your support, mga Kapuso. Maraming-maraming salamat!” sabi nila.

Anyway, ang eksena nga na namatay ang karakter ni Pinky na si Moira ang rason kung bakit mataas ang rating nila.

Oh, bongga, di ba? Kaaliw lang ang reaksyon ng mga manonood, dahil gusto talaga nilang pahirapan nang husto si Pinky, ha! Ayaw na ayaw nila na bigyan ito ng pagkakataon na maging mabait sa huli.

Mas bet nila na hanggang dulo ay maging masama siya at magdusa nang husto.

Pero, ang tanong nga, patay na ba talaga si Moira? Abangan! (Dondon Sermino)