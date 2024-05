IR1ZZ walang planong tapatan ang BINI

Walang plano ang girl group na IR1ZZ na tapatan ang grupong BINI na sikat na sikat na ngayon.

Sabi nga nila, idol nila ang BINI, na bumilang din naman ng ilang taon bago nag-boom talaga, o nag-click sa publiko.

“We are a fan of BINI. We’re not here to compete sa kanila, at gusto namin malaman mula sa kanila kung ano ang mga ginawa nila para marating ang sitwasyon nila ngayon. We all know naman na sobrang hirap talagang pasukin ang showbiz,” sabi ng member na si Wynona.

“Yes, we’re idolizing them po. Looking forward na makita, makasama namin sila, kung paano ma-improve ang talent namin,” sabi naman ni Princess.

Pero, ano ang dapat nilang gawin para marating din ang sitwasyon ng BINI?

“We just have to be persistent din, na dapat maging consistent din ang training namin at hindi dapat mapagod sa grupo,” sey naman ni Cary.

Anyway, sina Marian Rivera, Lea Salonga ang idol ni Cary. Si Sarah Geronimo naman ang bet ni Ginger. Si Angel Locsin naman ang idol ni Princess. At si Anne Curtis naman ang gusto ni Wynona.

Mapapanood ang husay sa pagsayaw, pagkanta ng IR1ZZ sa ‘Dragons Unleashed Concert’ na gaganapin ngayong May 22, sa Music Museum.

Bongga nga ng concert na ito, dahil magpi-perform din si Ice Seguerra, kaya winner talaga.

Siyanga pala, ang proceeds ay mapupunta sa Servants of Charity.

Ang bongga, di ba?! (Dondon Sermino)