Ina Alegre binuking sina Coco Martin, Julia Montes

Kaaliw rin ang mga kuwento sa group tsikahan ni Pola, Mindoro Mayor Jennifer Cruz o mas kilala sa showbiz bilang si Ina Alegre.

Noong mag-shooting pala ang pelikulang ‘Pula’ nina Coco Martin, Julia Montes ay kabilin-bilinan ni Direk Brillante Mendoza na huwag maingay na nasa Pola sila. Na sa lugar na iyon ang kanilang location.

Pero hindi nga nasabihan mismo si Mayor Jennifer o Ina kaya nai-post niya ang tungkol doon sa kanyang Facebook account.

Siya nga mismo ang nagbuking na nasa Polo sina Coco, Julia kaya sobrang dinumog ang shooting doon ng ‘Pula’, ha!

Pero in fairness, kahit nagsipuntahan ang mga taga-Polo sa location mismo ng shooting nina Coco, Julia, behaved naman sila. Kapag may eksenang kinukunan, tahimik lang sila.

At sabi nga ni Mayor Jennifer o Ina, maayos ang naging shooting nila sa Pola.

At siyempre, happy si Mayora dahil puring-puri nga nina Coco, Julia ang kanilang lugar.

Na ang sarap daw mag-shooting doon.

Actually, welcome na welcome nga raw mag-shooting sa Pola. Puwede rin daw na maging lokasyon sila ng mga serye.

Ang maganda, hindi raw mahihirapan ang mga gustong mag-shooting sa Pola. May mga taong in-assign na si Mayor Jennifer o Ina para sa pag-aayos ng permits.

“Malaking tulong din kasi ang mga nagsu-shooting at taping sa Pola. Kumikita rin kasi ang mga taga-Pola. Maraming nabibilhan ng mga paninda. Saka napo-promote rin ang lugar namin,” tsika ng dating aktres.

Oo nga pala, magla-line produce na rin ng mga pelikula si Mayor Jennifer para sa Viva Films.

Ang dinig namin, pipirma na rin siya ng kontrata sa Viva Artists Agency at babalik na siya sa pag-arte paminsan-minsan.

Bongga! (Jun Lalin)