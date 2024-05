Holdaper nakipagbarilan sa kagawad tigbak

Todas ang isa sa dalawang holdaper na nangholdap sa bahay na tinutuluyan ng limang negosyanteng Muslim sa Sitio Pulo, Brgy. Bukal Norte, Candelaria, Quezon, matapos makipagbarilan ang mga suspek sa nagrespondeng isang kagawad ng barangay, nitong Lunes ng madaling araw.

Ayon sa report ng Candelaria police, ang nasawing suspek ay isang nagngangalang Aldrim, samantalang nasugatan din at naaresto ang kasama nito na si alyas Rommel, 21, residente ng Brgy. Bawi, Padre Garcia, Batangas.

Nagtamo din ng sugat ang nakabarilan ng mga itong barangay kagawad na si Ricardo Escamo na nilalapatan pa rin ng lunas sa ospital.

Batay sa imbestigasyon, alas-4:30 ng umaga nang puwersahang pasukin ng mga suspek ang bahay ni Zhennie Shion Gonzalez, 37, na kinaroroonan ng lima pang biktima sa pamamagitan ng pagwasak ng backdoor ng bahay.

Tinutukan ng mga ito ng baril ang mga biktima at saka nilimas ang mga gamit, kabilang ang mga cellphone at cash money at saka tumakas sakay ng motorsiklo.

Nakahingi naman agad ang mga biktima ng tulong kay Kagawad Escamo at hinabol ang mga suspek.

Nang mapang-abot sa Sitio Mayapyap, nagkabarilan na ikinasawi ng suspek at ikinasugat ng dalawa. (Ronilo Dagos)