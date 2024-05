Hinamon ni Senador Risa Hontiveros ang Department of Energy (DOE) at Energy Regulatory Commission na magpakita naman ng kanilang nakayahang resolbahin ang problema sa kakulangan ng suplay ng kuryente sa bansa.

“Parang kulang sa energy ang mismong Department of Energy. DOE’s mandate demands foresight and competence to ensure adequacy of current and future power supply while the NGCP secures the whole system from disturbances, including unplanned and forced outages. Proactive tayo dapat,” sabi ni Hontiveros.

“They cannot go on giving us nothing. Kumilos naman sila,” dagdag pa niya.

Inirekomenda ni Hontiveros sa DOE na muling gamitin ang mga “proven industry-standard method” na dating ginamit noon bago pa man naisabatas ang Electric Power Industry Reform Act (EPIRA). (Dindo Matining)