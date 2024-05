Daniel Quizon nakisiksik sa 4th

TUMULAK ng tig-isang panalo at talo si GM-Elect Daniel Quizon matapos ang round 2 kahapon ng Quang Ninh GM1 Chess Tournament 2024 na nilalaro pa rin sa Ha Long Ward Ha Long City, Vietnam.

Giniba muna ni 19-year-old Quizon si FM Varun Gampa Aditya ng India sa round 1 bago nabigo kay GM Novendra Priasmo ng Indonesia sa round 2.

Nakisiksik si Quizon sa No. 4 kasama ang tatlong woodpushers na sina Gampa, FM Tran Gia Phuc Pham ng Vietnam at Vietnamese GM duc Hoa Nguyen.

Solo sa tuktok si Priasmoro na may perfect 2 points habang magkasalo sa second place sina IM Prin Laohawirapap ng Thailand at FM Gia Huy Banh ng host country.

Ang nasabing event ay may 10-player single round robin format kung saan ay ipinatutupad ang 90 minutes plus 30 seconds increment per move.

Makakatapat ni Quizon sa round 3 si FM Masruri Rahman ng Indonesia, malaki pa ang tsansa ng Pinoy chesser na masikwat ang korona at inaasam na karagdagang ELO rating points.

May ELO 2457 rating si Quizon at kailangan na lang niya ng plus 43 points para maabot ang 2500 requirements at maging ganap na grandmaster.

Pitong laro pa si Quizon kaya maraming pagkakataon na makakuha ng puntos. (Elech Dawa)