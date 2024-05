Hindi na uubra sa Commission on Elections (Comelec) ang naging estilo nina dating pangulong Rodrigo Duterte at anak nitong si Vice President Sara Duterte sa paghahain ng certificate of candidacy (COC).

Isiniwalat ni Comelec chairman George Garcia nitong Miyerkoles na bawal na ang substitution ng kandidato pagkatapos ng deadline sa pagsasampa ng COC kung ang substitution ay dulot ng pag-atras ng kandidato.

“Unanimous po, pumayag ang ating Commission En Banc sa naging proposal ng inyong lingkod na wala nang substitution after ng last day ng filing ng candidacy, which is October 8 [2024], kung ang ground ay withdrawal ng candidacy,” wika ni Garcia.

Mapapahintulutan lamang ang subs­titution kung ang kandidato ay namatay o nadiskuwalipika. Ang pagsasampa ng COC para sa May 2025 midterm elections ay mula Oktubre 1 hanggang 8.

Noong 2016 presidential elections, nag-substitute lamang ang noon ay Mayor ng Davao City na si Rodrigo Duterte sa umatras na si Martin Diño ng PDP-Laban. Naulit naman ang estilong ito noong 2022 elections nang maghain ng COC ang noon ay Davao City Mayor Sara Duterte bilang substitute sa umatras na si Lyle Uy ng Lakas-CMD, dalawang araw bago ang deadline.