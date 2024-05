Nakabuntot na ang mga barko ng China Coast Guard (CCG) sa civilian mission ng “Atin Ito” contingent patungong Scarborough Shoal sa West Philippine Sea (WPS).

Nasa layong 50 nautical miles (92.6 kilometro) mula sa Masinloc, Zambales nang simulang sumunod ang mga barko ng CCG sa mga kalahok sa civilian mission sa WPS.

Nagpalitan pa ng radio challenges ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard (PCG) at CCG.

Dalawang barko ng PCG ang pinadala upang bantayan ang kaligtasan ng civilian mission sa Scarbo­rough Shoal. Bunsod ito ng report na tinatayang 30 barko ng China, kabilang ang warship ang naispatan sa nasabing lugar.

“We are also considering the possibility of deplo­ying additional Philippine Coast Guard vessels nga­yong umaga. So right now, we are still making preparations for the vessels that we are going to deploy,” wika ni PCG spokesperson for WPS Commodore Jay Tarriela sa isang press conference.

Ang mga barkong pinadala sa civilian mission ng “Atin Ito” ay ang BRP Panglao at BRP Boracay.