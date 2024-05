Bronny James nais gumawa ng sariling marka sa NBA

NAPULSUHAN na ni Bronny James ang NBA halos isang taon pagkatapos abutin ng cardiac arrest sa isang workout.

Nakisali ang panganay ni NBA career scoring leader LeBron James sa drills nitong Lunes at sa scrimmage kinabukasan sa NBA draft combine.

Nasukat ang vertical leap niya sa 40 1/2 inches at ang kanyang height (without shoes) sa 6-foot-1 1/2. Nakalista siyang 6-4 sa University of Southern California.

Nagkaroon ng cardiac arrest dahil sa congenital heart defect si Bronny habang sumasalang sa basketball workout sa USC at sumailalim sa operasyon.

“It’s just a great thing to happen to me, in terms of just being grateful for everything,” ani Bronny sa combine. “I put in the work and stuff like that to get back, so I feel like I’ve earned the opportunity.”

Nagdeklara ng intensiyon na magpa-draft si Bronny, 19, may hanggang katapusan ng buwan siya para magdesisyon kung tutuloy na sa pro o mag-isang taon pa sa college.

Katatapos lang ni LeBron ng kanyang 21st season sa NBA. Dati pa ay binabanggit na ng four-time MVP at four-time champion na gusto niyang makasama sa isang team ang anak. Nagbago ang ihip ng hangin, ipapaubaya na raw ni LeBron ang desisyon sa anak.

Pangarap daw ni Bronny na makapaglaro din sa NBA, pero hindi ibig sabihin na gusto niyang maging kakampi ang ama.

Puwedeng maging free agent si LeBron sa July kapag tinanggihan ang huling taon ng kontrata sa Lakers. (Vladi Eduarte)