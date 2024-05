Boss ng lotto outlet hinoldap, tinodas

PATAY ang isang lalaking may-ari ng isang lotto outlet nang pagbabarilin matapos holdapin sa loob ng kanyang sasakyan sa Imus City, Cavite Martes ng umaga.

Isinugod pa sa De La Salle University Hospital ang biktima na si alyas Anthony subalit idineklarang dead on arrival dahil sa tama ng bala sa katawan.

Inaalam naman ang pagkakakilanlan sa mga suspek na armado ng di nabatid na kalibre ng baril.

Sa ulat, galing ang biktima at live-in partner nito sa kanilang lotto outlet at naglalakad patungo sa nakaparada nilang sasakyan na Toyota Hilux bandang alas-9:30 kamakalawa ng umaga sa Malagasang 2-F, Imus City, Cavite nang sabayan sila ng mga suspek at pumasok sa kanilang pickup.

Inutusan ng mga suspek ang dalawa na paandarin ang sasakyan, sabay deklara ng holdap at tinangay ang kanilang pera na nagkakahalagang P12,000.00 at saka binaril ang lalaki gamit ang di nabatid na kalibre ng baril. Matapos ang insidente ay tumakas ang mga suspek.

Humingi ng tulong ang babae sa mga bystander at tinakbo ang biktima sa ospital gamit ang kanilang sasakyan subalit idineklara nang dead on arrival.

Patuloy ang imbestigasyon sa kaso habang tinutugis ang mga suspek. (Gene Adsuara)