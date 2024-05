Bella Belen sapol pangalawang MVP

KINORONAHAN si National University (NU) star Bella Belen matapos mahirang na Most Valuable Player sa UAAP Season 86 women’s volleyball tournament ilang oras bago magsimula ang Game 2 Finals sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, Miyerkoles.

Pangalawang MVP na ng 5-foot-7 spiker mula sa Quezon City sa loob ng tatlong taon, una noong Season 84 kung saan ay nakagawa din siya ng history sa UAAP women’s volleyball.

Nasungkit ni 21-year-old Belen ang Rookie-MVP sa Season 84 at siya ang kauna-unahang nakagawa nito sa nasabing liga.

Nakalikom si Belen ng 82.2 statistical points sapat upang mahablot ang pinakamataas na individual award, pangpito siya sa scoring sa liga sa itinalang 205 points, mula sa 179 attacks, 15 blocks at 11 service aces.

Pang-anim si Belen sa most efficient spiker sa inirehistrong 36.53 percent, pangwalo sa best server na may 0.22 per set, pang-anim sa best digger sa inilistang 2.3 per set at pangalawa sa best receiver na may 48.3 percent efficiency rate.

Pinamunuan ni Belen ang Lady Bulldogs sa elimination round upang ilista ang 12-2 baraha at makuha ang top seeding.

Nahirang na Rookie of the Year si University of Santo Tomas (UST) super player Angge Poyos at siya rin ang runner-up sa MVP race na may 76.964 SPs.

Si Poyos ang second-best scorer sa liga na may 290 points mula sa 249 attacks, 23 aces at 18 blocks.

Siya rin ang third most efficient spiker sa inirehistrong 40.75 percent at best server na may 0.41 aces per set.

Siniguro rin nina Belen (300 positional points) at Poyos (285) ang first at second Best Outside Spiker title, ayon sa pagkakasunod.

Nakopo naman ng teammate ni Belen na si Alyssa Solomon ang Best Opposite Spiker title na may 235 positional points, pinagwagian din niya ito sa Season 84.

Nasa pang-anim si 6-foot-1 Solomon sa best scorer sa liga na may 207 points kasama ang 176 attacks, 18 blocks at 13 aces.

Samantala, napunta pa rin kay Bernadett Pepito ng UST ang Best Libero crown matapos ilista ang 243 positional points.

Ang 5-foot-2 defensive whiz na nasa third year na ay may 4.2 per set upang mahirang ding best digger (4.2 per set) at best receiver (55.45 percent) matapos ang elimination round.

Best Setter naman si Golden Tigress sophomore playmaker Cassie Carballo, nakalikom ito ng 247 positional points, lamang siya ng 20 points kay Julia Coronel ng De La Salle University.

Sa pangalawang sunod na taon naman ay sina middle blockers Thea Gagate ng La Salle at Nina Ytang ng University of the Philippines pa rin ang nakakuha ng Best Middle Blocker award.

Nanguna si 6-foot-2 Gagate sa inilistang 195 positional points.

Lumanding ang graduating Lady Spiker sa 15th sa scoring sa liga, nakakuha ito ng 150 points at pinangunahan ang blocks sa inilistang 0.77 per game. (Elech Dawa)