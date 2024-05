‘Asero’ Vincent Astrolabio babasagin pambato ng Japan

SUSUNTOK sa ikalawang pagkakataon sa world title bout si no. 1 mandatory challenger at hard-puncher Vincent “Asero” Astrolabio laban kay undefeated World Boxing Council (WBC) bantamweight titlist Junto Nakatani ng Japan sa Hulyo 20 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan.

Hindi maawat sa preparasyon para sa nakalinyang laban ang dating World challenger na sabik nang makabalik muli sa isang championship bout matapos mabigong makuha ang bakanteng titulo na World Boxing Organization (WBO) 118-pound belt laban kay Jason “Mayhem” Moloney sa bisa ng 12-round majority decision loss noong Mayo 13, 2023 sa Stockton Arena sa Amerika.

Nagawang selyuhan ng tubong General Santos City ang kanyang karapatan sa title bout matapos nitong patumbahin si Navaphon Khaikanha ng Thailand noong Agosto 26, 2023 sa pamamagitan ng 11th round technical knockout win para sa WBC title eliminator na ginanap sa Suamlum Night Bazaar, Ratchadaphisek sa Bangkok, Thailand.

Todo ang pagsasanay na isinasagawa ni Astrolabio sa ilalim ng kanyang head trainer at coach na si Nonoy Neri na buhos ang mga suntok sa boxing mitts para sa kanyang movement at diskarte sa pagbitaw ng mga suntok sa MP Boxing Gym sa Davao.

“Maganda ang training ni Asero. Ready na siya,” wika ni Neri sa mensahe sa Abante Sports. “Meron kaming gagawing diskarte laban kay Nakatani.”

Impresibo naman sa kanayng huling panalo ang undefeated at four-division world champion na si Nakatani (27-0, 20KOs) nang patumbahin ang dating kampeon na si Alexandro “Peque” Santiago ng Mexico sa sixth round TKO noong Pebero 24 sa triple-title event na handog ng “Prime Video Presents Live Boxing 7” sa Ryogoku Kokugikan National Sumo Arena sa Sumida City sa Tokyo, Japan.

Matapos mapanalunan ni Nakatani ang titulo ay naglabas naman ng record video si Astrolabio upang ipahayag ang kanyang kahandaan sa kanilang darating na laban.

Bago ang TKO na panalo ni Astrolabio kontra kay Kaikanha ay mayroong anim na knockout victory ang Las Vegas, Nevada-based Pinoy boxer kasunod ng mga panalo kina dating two-time Olympic champion at two-division world titlist Guillermo “Jackal” Rigondeaux ng Cuba na ginanap sa Dubai Marina sa United Arab Emirates na sinundan pa ng panalo kay Russian Nikolai Porapov sa six-round knockout sa The Cosmopolitan sa Las Vegas at Stockton Arena sa California. (Gerard Arce)