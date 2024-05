16.2M view agad sa 18 oras: Sachzna Laparan kinabog si Zeinab Harake sa ‘Marimar’

Kinabog ni Sachzna Laparan ang ‘Marimar’ ni Zeinab Harake, kung views sa TikTok ang pagbabasehan.

Imagine, si Zeinab ay humamig lang ng 4.5M view sa TikTok ng version niya ng ‘Marimar’ sa loob ng mahigit isang araw.

Samantalang si Sachna, kaloka na may 16.2M views agad, ha! At panalo rin sa mga komento na may kulang-kulang 6,500 agad-agad, ha!

Anyway, mas kabogera rin kasi ang video ni Sachzna, dahill mas agresibo nga siya.

May pa-topless talaga siya at ang maliliit na shells na nakasabit sa leeg niya ang tanging naging takip sa kanyang boobey.

At yes, in terms of production value, halata mong mas pinag-effort-an talaga ang kay Sachzna.

Heto nga ang chika ng mga netizen:

“Magaling both sila ni Zeinab, pero mas kabog itong kay Sacnzna for me. Ang galing niya. Kuhang-kuha pati pitik ng sayaw.”

“Mas maganda ang editing at mga shots nitong kay Sachzna.”

“Hindi nakakasawang panoorin, ang galing niya.”

“Ang ganda, bagay na bagay sa kanya.”

“Iba talaga ang atake ni Sachzna oh. Pati buhok ginaya niya.”

“Ang galing, super smooth ang sayaw niya, pati transition grabe, the best talaga. Mas maganda sa ginawa ni Zeinab.”

“Ang galing ng editor nito. Panalo talaga.”

“Sachzna really understood the assignment. Ang flawless ng mga ikot niya.”

“Ayokong mag-compare, pero mas maganda itong kay Sachzna oh!”

Pero siyempre, ang orig pa rin na si Marian Rivera bilang Marimar ng Pilipinas ang panalo sa lahat.

At bongga dahil may mga hamon na rin ang mga netizen kay Jillian Ward na gawin itong Marimar trend, ha!

Abangan!