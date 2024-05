Zeinab Harake panalo pangongopya kay Marian Rivera bilang Marimar

Faney na faney talaga ni Marian Rivera si Zeinab Harake.

Noon pa man, ang ma-meet in person si Marian ang hiling ni Zeinab, na nangyari naman.

At ngayon nga, matapos ang ‘Asoka’, ‘Piliiin mo ang Pilipinas’, ay ang ‘Marimar’ naman ni Marian ang sinakyan ni Zeinab.

At waging-wagi, dahil mula sa sayaw, pag-indayog ng balakang, pagrampa ni Marian sa tabing dagat na may kasamang aso, hanggang sa aksesorya, gayang-gaya ni Zeinab!

Kaya naman sa loob ng 15 oras ay humamig na rin ito ng 2.8M view, ha!

At siyempre, aprubado naman ni Marian ang eksenang `yon ni Zeinab.

“Marimar trend. Palagi kong magiging inspirasyon my idol!” sabi ni Zeinab kay Marian.

At nag-comment naman si Marian gamit ang tatlong emoji.

“Mahal na mahal na mahal mahal kita habangbuhay!” sabi pa rin ni Zeinab.

At siyempre, humamig din ng atensiyon ang post na `yon ni Zeinab, hindi lang sa TikTok, kundi pati sa Instagram.

“Marian will be proud of you.”

“Ay grabe siya.”

“Justice served.”

“Ay, may bago na bang Marimar?”

“Sobra ka na, ang ganda mo Zeinab.”

“Ang sarap maging si Polgoso.”

“Ang ganda mooooo.”

Pero siyempre, iba pa rin ang atake ni Marian, di ba?

‘Yun na! (Dondon Sermino)