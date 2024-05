NAGSAMPA ng reklamo kahapon sa tanggapan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) sa Camp Crame ang isang grupo laban sa mga nasa likod ng ‘deep fake’ video ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Pinangunahan ni Dr. Raymond Apacible Aragon, chairman ng Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas (KSMBP) kasama ang kanyang abogadong si Atty. Anna Tan ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code in relation to Anti Cybercrime Law upang panagutin ang nasa likod ng deepfake video.

Ayon kay Apacible, may implikasyon umano sa national security ang pagpapakalat ng pekeng balita dahil maaari itong makaimpluwensiya ng paniniwala.

Kasama sa mga inireklamo ang nasa limang social media influencer at social media page na posible pang madagdagan.

“Meron kaming mga pinangalanan sa complaint. But I assure you we have names, we have websites at inaayos na namin ito and we are open to collaborate with any government agencies para maayos,” pahayag ni Apacible.

“These are work in progress and I assure everybody the KSMBPI as a private group we are here to help the government para maayos ito. We see a clear and present danger right now for the nation for our democracy. That’s why we are doing this and we would like the government to be with us,” dagdag pa ni nito.

Kaugnay nito, nakipag-ugnayan na rin umano siya kay Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos para habulin at panagutin ang mga nasa likod ng deepfake video. (Edwin Balasa)