Unang gold medal asam ng floorball

MAKAMIT ang unang gintong medalya ng Pilipinas ang hinahangad ng mabilis na lumalagong isport na floorball na makikita nang buo kapag ang bansa ay magho-host ng Men’s Floorball Championships Asia-Oceania Qualifiers sa Mayo 21 hanggang 25 sa PhilSports Arena.

Walong bansa ang sasabak na kabilang ang Australia, New Zealand, China, Korea, Japan, Thailand, Singapore at Pilipinas. Ang nangungunang tatlong finishers ay magiging kuwalipikado sa 2024 World Floorball Championships na itinakda sa Sweden sa Disyembre.

“Walong pambansang koponan ang maglalaban-laban para sa tatlong slot sa World Championships,” pahayag ni Philippine Floorball Association President Ralph Ramos sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum nitong Martes sa Rizal Memorial Sports Complex.

Ang mga koponan ay hahatiin sa dalawang grupo kung saan ang Pilipinas ay kasama ang New Zealand, Thailand at Korea sa isang grupo, at Australia, China, Japan at Singapore sa isa pa. Ang nangungunang dalawang koponan na mula sa bawat grupo ay uusad sa semis patungo sa huling laban. (Lito Oredo)