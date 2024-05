Tapusin ang mga infra project habang tag-araw

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Kamakailan ay nanawagan ako sa mga ahensiya ng gobyerno na agad tapusin ang mga infrastructure projects habang tag-init pa at ‘di pa sumasapit ang tag-ulan.

Bilang chairman ng House Committee on Appropriations, tungkulin kong subaybayan ang wastong paggamit ng pondo ng bayan. Kadalasan, kapag naantala ang proyekto, lumalaki rin ang gastos dito.

Alam naman po ninyo na kapag panahon ng habagat, madalas na ang pag-ulan at pagdating ng bagyo sa bansa. Nagdudulot ito ng delay sa mga proyekto.

Kaya habang mainit ang panahon, dapat samantalahin ang paggawa ng mga infrastructure projects at iba pang capital outlays. Dapat kalampagin ng mga ahensiya ng gobyerno ang kanilang contractors na paspasan ang proyekto.

Maraming ahensiya ng pamahalaan ang may naaantalang proyekto kada taon. Ihalimbawa na lang natin ang report ng Commission on Audit (COA) sa Department of Public Works and Highways (DPWH) noong 2023 kung saan P60 bilyong halaga ng locally funded na proyekto ang naantala.

Ilan sa mga idinadahilan ng ahensiya ay ang weather condition, isyu sa right of way, relocation o obstruction of public utilities and communication facilities, mabagal na paggawa ng mga contractor at iba pa.

Nakasanayan na sa tuwing budget hearing, nagpapaliwanag ang mga opisyal ng mga ahensiya ng gobyerno na kaya na-delay ang kanilang infrastructure project ay dahil sa inabutan ng tag-ulan kaya hindi agad natapos. Kasunod naman nito ay ang pag-request ng extension ng continuing appropriation.

Kailangang baguhin na po natin ang mga nakasanayang ito dahil malaking halaga ng budget ang nasasayang dahil sa mga delayed na proyekto.

Samantala, gusto kong ibahagi ang mga positibong komento ng ibat-ibang opisyal ng gobyerno sa matagumpay na Bicol Loco Hot Air Balloon Festival kamakailan.

Isa po sa nagbigay ng pahayag ay ang anak ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos na nagsabing ang naturang festival ay hindi lang magpapalago sa turismo sa Bicol Region kundi sa pambansang turismo rin.

Umaasa siyang sa susunod na taon, mas dumami pa ang mga dayuhang turista na dadayo sa Pilipinas upang makisaya sa Hot Air Balloon Festival at tunghayan ang hindi nakakasawang tanawin ng Bulkang Mayon at iba pang tourist attraction sa rehiyon.

Nagbigay rin ng pahayag si Director Herbie Aguas ng Department of Tourism Region V na ang Bicol Loco Festival ay simula ng pagkilala sa rehiyon bilang isang top tourist destination sa Pilipinas. Binanggit pa ni Aguas na pinalakas ng festival ang industriya ng turismo at hospitality kung saan marami ang mabibigyan ng trabaho sa mga hotel, resort, restaurant at iba pang establisiyimento. Nagpasalamat siya sa inyong lingkod at sa Ako Bicol Party-list dahil sa pagsusulong ng festival na dating pangarap lang ng maraming Bicolano.

Nakakataba ng pusong marinig ang papuri ng mga opisyal ng gobyerno sa pinangunahan nating festival. Salamat din po sa kanila dahil hindi magiging successful ang event kundi dahil sa kanilang suporta.

Asahan po ninyo ang aking tulong sa pagpapaunlad ng turismo sa rehiyon. Ang turismo ay isa sa mga pinakamalaking industriya sa buong mundo at pinagmumulan ng malaking kita ng ekonomiya.

Sa tulong ng Department of Tourism Region V, sa panguguna ni Dir. Aguas, patuloy tayong lilikha ng mga proyektong kasasabikan tulad ng Bicol Loco Festival dahil sa hangarin nating maging premier tourist destination sa buong mundo ang Bicol Region.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!