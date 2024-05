Sisi Rondina move on na, pokus sa Challenge Cup

MATAPOS ang matinding bardagulan sa volleyball court sa katatapos lang na 8th Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference Finals ay nakatakdang katawaning sunod naman ni dating league MVP Cherry Ann” Sisi” Rondina ang Pilipinas para sa darating na Asian Volleyball Confederation (AVC) Challenge Cup for Women sa Mayo 22-29 na gaganapin sa Rizal Memorial Coliseum.

Masakit mang karanasan ang panibagong pagkatalo sa AFC sa ikalawang sunod na pagkakataon laban sa sister-team nitong Creamline Cool Smashers, hindi naman matatawaran ang pangako ni Rondina na maglingkod sa pambansang koponan.

“AVC (ang next). Siyempre ‘di naman puwedeng tanggihan ‘yun, pero ‘yun nga, Pilipinas na rin ang dadalhin so sulitin na rin,” wika ni Rondina, na paniguradong makakasama ang ace playmaker ng bansa at ng Creamline na si Julia Melissa Morado-De Guzman, na bumalik naman sa bansa galing ng Japan V-League sa Denso Airybees.

Minsan nang kinatawan ng 27-anyos na Compostela, Cebu native ang bansa sa Southeast Asian Games nang makapag-uwi ito ng dalawang tansong medalya sa 2019 Manila meet at 2021 Vietnam Games, habang sasabak ito sa unang pagkakataon sa indoor national team.

“Paghahandaan namin. Sana magka-chemistry agad kami, sana magka-chemistry agad kami nung mga kasama ko,” wika ni Rondina, na binigyang-diin ang mabilis na pagiging buo ng koponan sa maigsing panahon, kung saan kumamada ito ng 31 puntos mula sa 28 atake, dalawang blocks at isang ace sa fifth set na pagkatalo nitong Linggo sa The Big Dome.

Ilan rin sa mga naimbitahan na mapabilang sa national colors sina De La Salle Lady Spikers Thea Gagate, Julia Coronel at 8th season UAAP Rookie-MVP Angel Anne Canino, habang lumabas rin sa social media ang ilang manlalaro ng PVL na sina Cherry Nunag ng Choco Mucho Flying Titans; Eya Laure at Jen Nierva ng Chery Tiggo; Faith Nisperos at Fifi Sharma ng Akari Chargers; Djanel Cheng at Jonah Sabete ng Petro Gazz; Vanessa Gandler at Dawn Catindig ng Cignal HD Spikers; Dell Palomata ng PLDT High Speed Hitters at Ivy Lacsina ng NXLed Chameleons.

Nauna nang inanunyo ng Philippine National Volleyball Federation (PNVF) na ibinibigay na nito ang lahat ng pagpili, pagbuo at pagsasanay ng women’s national team sa mga darating pang kumpetisyon sa PVL, na karangalan namang tinatanggap ng liga.

Habang bubuuin pa lamang ng Pilipinas ang koponan nito ay nakapagsanay at nakapaghanda na ang mga makakalaban ng women’s national squad mula Kazakhstan, Iran, Chinese Taipei, Vietnam, Australia, Hong Kong, Singapore, Indonesia at India. (Gerard Arce)