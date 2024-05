Sapat na panahon para sa Barangay, SK

Sa nakaraang linggo, tayo po ay naghain ng panukalang batas na ang layunin ay maisagawa ang Barangay at Sangguniang Kabataan (SK) elections sa October 26, 2026 sa halip sa nakatakdang petsa na unang araw ng Disyembre ng 2025.

Lilinawin ko po na ito ay hindi para pahabain ang termino ng mga kasalukuyang nakaupong mga opisyal ng mga Barangay at SK (BSK) kundi para maibigay sa kanila ang nakatakdang panahon na pagsisilbi sa bayan.

Nakasaad sa ating panukalang batas na House Bill (HB)10344 na ang layunin nito ay makumpleto ang tatlong taong termino ng mga BSK officials nang sa gayon ay mabigyan sila ng sapat na panahon na maipatupad ang kanilang mga proyekto at programa sa kani-kanilang mga komunidad.

Kasama ko po sina Congressman LRay Villafuerte at ang kanyang anak na si Cong. Migz Villafuerte, na parehong kinatawan ng Camarines Sur, sa pag-file ng HB 10344.

Nasa ilalim po ng ating Konstitusyon at ng Local Government Code na tatlong taon ang dapat na termino ng mga BSK officials.

Kung gagawin ang halalan para sa mga BSK officials sa Disyembre ng susunod na taon, humigit-kumulang na dalawang taon lang silang makakapagsilbi dahil noong Oktubre ng 2023 lang sila nakaupo sa puwesto.

Kapag ganito po ang nangyari, masasayang lamang ang kanilang mga naiplanong mga programa at proyekto dahil tiyak na hindi nila matatapos. Napakaikling panahon ang dalawang taon kapag nasa gobyerno para makapagplano, magbadyet at magpatupad ng mga programa at proyekto dahil bukod diyan ay ang mga BSK officials din ang nagpapatupad ng mga polisiya at programa ng national government, at maging ng mga city, municipal at provincial government units.

Isa pa po, kapag kayo ay nahalal na mga opisyal ng barangay at SK, dapat ay sumailalim kayo sa training program ng Department of the Interior and Local Government (DILG) para matiyak na magiging maayos ang gagawing paglilingkod sa bayan.

Mandatory po ‘yan. Ibig sabihin ay walang puwedeng idahilan para hindi ka dumalo sa training. Kapag binalewala ito ay maari kang ma-disqualify sa iyong pagkapanalo bilang barangay o SK official.

Ginagastusan po ito ng gobyerno. May 42,000 na barangay at SK chairpersons at 294,000 na Sangguniang Barangay at SK members ang sakop ng training kaya’t hindi biro ang halaga na ginagastos ng DILG para sa mandatory training nila.

Kaya bukod sa pagkakait sa mga nahalal na BSK official ng kanilang mandato na magsilbi ng tatlong taon, ang pagpapaikli ng kanilang termino ay para ka na ring nagsayang ng pera ng gobyerno.

Bukod po diyan, pagkakait din ito sa mga taong bumoto sa kanila, dahil ang inaasahan nila ay tatlong taong magsisilbi ang mga napili nilang lider.

Nagsisimula na pong umani ng suporta mula sa aming mga kapwang mambabatas sa Kamara de Representante ang panukala namin nina Cong. LRay at Cong Migz na isagawa sa 2026 ang BSK elections.

Pag-aaralan po rin namin sa Kongreso kung paanong makakasunod sa desisyon ng Korte Suprema patungkol sa pagtatakda ng petsa ng BSK elections nang sa gayon ay matiyak na hindi maipagkakait sa mga kasalukuyang mga opisyal ang kanilang mandato.

Humingi na rin po kami ng tulong mula kay DILG Secretary Benhur Abalos para matiyak na maririnig ang mga boses ng mga barangay at SK officials sa Kongreso.

Ang mga BSK officials po ay nagsisilbing mga koneksyon ng komunidad sa pambansang pamahalaan. Inihalal sila ng taumbayan sa pag-asang matutupad nila ang kanilang mga pinangakong mga programa at proyekto. Dapat lang na bigyan sila ng sapat na panahon para makapagsilbi bilang mga lingkod-bayan na siya namang kanilang karapatan sa ilalim ng ating Konstitusyon at mga batas.