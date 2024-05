Richard Gutierrez, Sarah Lahbati nagkita sa graduation ni Kai

Isa kami sa mga bisita noong Linggo sa bahay ni Richard Gutierrez kung saan ay nag-celebrate sila ng Mother’s Day para sa ina nilang si Annabelle Rama.

Pa-birthday na rin sa amin ‘yon ng pamilya Gutierrez.

Natuwa nga kami nang makita rin namin na dumating doon ang mga anak ni Richard na sina Zion at Kai.

Inamin naman ng estranged wife ni Richard na si Sarah Lahbati na co-parenting sila sa mga anak at that afternoon ay turn naman ng aktor para sa pag-aalaga sa mga anak.

Sa pakikipagtsikahan namin sa pamilya Gutierrez ay hindi nila nabanggit sa amin na noong Monday ay moving up event o graduation ni Kai sa school na pinapasukan nito.

May nagkuwento lang sa amin na parehong nasa moving up event ni Kai sina Richard at Sarah.

Nagkita nga raw sa event na iyon ang estranged couple at hindi na naikuwento ng source namin kung nag-usap ba sila, ha!

Marami rin daw mga artista ang nandoroon dahil sa same school nag-aaral ang kanilang mga anak.

Nakita rin ng source namin si John Lloyd Cruz na bumati raw kay Richard.

Ang mag-asawang Derek Ramsay, Ellen Adarna ay nandoroon din dahil kay Elias Modesto, na anak ng huli at ni John Lloyd.

Nandoroon din daw si Cristalle Belo-Pitt dahil doon din nag-aaral ang kanyang anak.

Nandoroon din daw si Bianca Gonzalez at ang mister niyang si JC Intal.

Sabi nga ng source namin, natuwa raw ang mga nandoroon dahil parang ‘showbiz event’ iyon sa rami ng mga artista, ha!

Bongga!

Ayaw naming magtanong kay Richard tungkol sa moving up event ni Kai dahil siguradong hindi naman siya magkukuwento.