Asahan ang taas-singil sa kuryente ngayong Mayo.

Ayon sa Manila Electric Company (Meralco), magkakaroon ng dagdag-singil sa kuryente dahil sa mas mataas na generation charges dulot ng manipis na suplay ng kuryente na bunga ng mainit na panahon.

Nasa P0.46 per kilowatt-hour ang itataas ng si¬ngil sa kuryente. Mula sa P10.9518 per kilowatt-hour (kWh) noong Marso ay magiging P11.4139 per kWh ito ngayong buwan.

Katumbas nito ang karagdagang P92 para sa residential customers na kumukonsumo ng 200kWh, P139 sa kumokonsumo ng 300kWh, P185 sa 400kWh at P231 sa 500kWh.

Ang pagtaas ng singil ng kuryente ay bunga ng mataas na presyo sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM) at Power Sup-ply Agreements (PSAs).

Kamakailan lamang ay inutusan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Energy Regulatory Commission na ipatigil ang pagbili ng kuryente sa WESM kapag may red alert upang hindi lumaki ang bayarin ng mga consumer. (Natalia Antonio)