Occidental Mindoro Inter-Town Basketball

VERY good day mga ka-Abante at ka-Talakers. Kahit paano, umulan na sa ibang lugar sa Metro Manila. May katindihan ang init nitong mga nakalipas na linggo.

Ganoon din kainit ang salubong sa kauna-unahang INTER-TOWN na paliga ng napakasipag na Gov. Eduardo Gadiano, Jr. ng OCCIDENTAL MINDORO.

Siyam na team ang maglalaban-laban, magmula sa bayan ng ABRA DE ILOG, STA. CRUZ, MAMBURAO, SAN JOSE, MAGSAYSAY, PALUAN, SABLAYAN, RIZAL at CALINTAAN.

First time ko din bilang COMMISSIONER na naatasan na magpatakbo ng isang tournament na ang premyo maliban sa mayroon nang participation fee ang bawat team na aabot sa P100,000 ay may pahabol pa si Gov. Gadiano na P20 million worth of projects sa magkakampeon. Plus iba pang mga premyo sa mga runner up. Saan ka pa?

Ang liga ay para lamang sa mga grassroots level, ‘ika nga, all Mindorenos lamang na ang edad ay 25-below.

Kung laro ang pag-uusapan, grabe ang laban, pisikalan at nasa puso talaga ang laro ng mga batang Mindorenos. Iyun nga lang pagdating sa mga coach eh may kakulangan sa paghahanda sa laro. Mas nangingibabaw ang reklamo sa mga referee kesa sa trabaho.

Mabuhay kay Gob. Gadiano, patuloy ang suporta sa kabataan, lalong-lalo na sa sports ng Occidental Mindoro.

At siyempre hindi mawawala ang suporta ng napakabait na sina BOSS NESTOR VENTURINA at si BOKAL RYAN GADIANO SIOSON.

Ito ay kasalukyang ginaganap sa iba’t ibang lugar sa Occidental Mindoro, sa HOME and AWAY FORMAT sa buong buwan ng MAY hanggang JUNE.