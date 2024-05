Iginiit ng National Security Council (NSC) ang expulsion o pagpapatalsik palabas ng Pilipinas sa Chinese diplomat na nagpalutang ng fake news, misinformation at disinformation kaugnay sa umano’y bagong deal sa Ayungin Shoal.

Sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na bilang suporta ito sa panawagan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na palayasin sa bansa ang Chinese diplomat na nagkakalat ng intriga at gustong pag-away-awayin ang mga opisyal ng gobyerno.

Ayon kay Malaya, panahon na para alisin sa Pilipinas ang mga ganitong dayuhang opisyal dahil nilalabag nila ang Vienna Convention on Diplomatic Relations.

Binigyang-diin ni Malaya na hindi dapat nakikialam ang mga diplomat sa panloob na usapin ng bansa dahil sila ay bisita lamang sa Pilipinas.

Dumating na aniya sa sukdulan ang pakikialam ng Chinese Embassy official kung pag-uusapan ang diplomatic practice dahil kung makikipag-usap din lang sa mga opisyal ng Pilipinas ay dapat sumunod sa official protocol at hindi sa low-ranking official. (Aileen Taliping)