Nolan Arenado, Cardinals inagawan ng panalo Angels

SUMAKAY ang St. Louis Cardinals sa homer ni Nolan Arenado at tying two-run single ni Matt Carpenter para kumpletuhin ang eight-run rally sa seventh inning at agawan ng panalo ang Los Angeles Angels 10-5 Lunes ng gabi (Martes sa Maynila).

Nakatsamba ng two hits si Ivan Herrera sa ratsadang ‘yun ng Cards, tinapos niya ng two-run single. Naghilera ang St. Louis ng 14 hitters sa plate laban sa best relievers ng LA. “It’s great to see us rally, come back, have a big inning,” ani Arenado,

Inumpisahan ang seventh sa kanyang third homer ng season, kinubra ni Kyle Leahy ang una niyang major league win para sa Cardinals. Pumukol si Leahy ng 2 2/3 hitless innings bilang reliever at bininyagan ng beer shower ng teammates pagkatapos.

Maagang pumasok sa scoreboard ang Angels sa two-run homer ni Kevin Pillar na dinagdagan pa niya ng late RBI single. Pagkatapos ng double ni Kyren Paris kay Cards starter Matthew Liberatore, itinulak ni Pillar ang LA sa 4-0 lead nang kumonekta ng 362-yard line drive sa kaliwa. (Vladi Eduarte)