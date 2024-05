Matatanggap na simula ngayong May 15 ng mga kuwalipikadong kawani ng gobyerno ang kanilang mid-year bonus.

Ito ang inianunsiyo ni Department of Budget and Management (DBM) Secretary Amenah Pangandaman dahil batid nito na inaabangan na ng mga kapwa niya government worker ang kanilang biyaya.

Ang midyear bonus ay katumbas ng isang buwang basic pay ng mga kuwalipikadong kawani ng gobyerno na nakapagsilbi ng apat na buwan simula July 1, 2023 hanggang ngayong May 15 ngayong taon at patuloy na nagtatrabaho sa gobyerno.

“I am pleased to announce that our civil servants will receive their midyear bonus this year. As always we remind all govern-ment agencies and offices to ensure the prompt and timely release of bonuses to their employees in accordance with our existing rules and regulations,” ani Pangandaman.

Kabilang sa mga makakatanggap ng midyear bonus ay mga civilian personnel, kasama na rito ang regular, casual at contractual employees, pati na rin mga appointive at elective positions.

Kasama rin sa makakatanggap ng midyear bonus ang mga sundalo, pulis, mga kawani at opisyal ng Philippine Public Safety College, mga bumbero, jail personnel, Philippine Coast Guard at National Mapping and Resource Information Authority.

Para naman sa mga kawani ng local government units, ang kanilang midyear bonus ay ibabase sa mga polisiya at kundisyon ng kanilang sanggunian. (Aileen Taliping)