Mga faney nagmura: Kim Chiu palaban sa laplapan kay Paulo Avelino

Trending, at ang daming nagmura sa X (Twitter) dahil kina Kim Chiu at Paulo Avelino!

Eh kasi nga, pinalabas na ang laplapan nilang dalawa sa loob ng cabinet.

Grabe nga kasi ang eksena, na nakapatong o nakakandong pa si Kim sa lap/kandungan ni Paulo. Habang super yakap-yakap naman ni Paulo si Kim.

At yes, bongga nga na si Kim pa ang may hawak sa mukha ni Paulo habang naglalaplapan sila, ha! At hindi lang basta halikan talaga, dahil iba’t ibang level ng laplapan `yon, na may palipat-lipat pa ng ulo, ha!

Kaya grabe rin talaga ang reaksyon ng mga faney:

“Put@#$ nakakahimatay sa kilig!”

“Ang satisfying naman noong sound ng kiss.”

“Good morning sa mga hindi nakatulog kagabi dahil sa halikan ng KimPau.”

“Madaling araw na gising pa rin ang lahat. Slow motion natin para mas intense.”

“Gigil na gigil si Pau, este si BMC, sa labi ni Kim, este ni Sec. Kim. Sige pa, hilahin mo pa ang labi ni Kim.”

“Mukbang scene talaga `yon, kainan ng labi.”

“Parang mukbang talaga sa birthday ni Kim oh!”

“Ang bongga ni Kim, lumaban talaga sa mukbangan kay Paulo.”

“Galing ni Kim, pinakita talaga niya na magaling din siya sa mukbang.”

“Palala nang palala ang nararamdaman ko sa KimPau. Napapamura talaga ako, kahit hindi naman ako palamura.”

Kaloka, di ba?