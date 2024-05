‘Masakit, pero ginusto niya `yon’: Mohaira Sanama nagsalita na sa pananabunot kay Ivana Alawi

Hinding-hindi makakalimutan ng baguhang aktres na si Mohaira Sanama si Ivana Alawi.

Eh kasi naman, kaloka ang naging engkuwentro nilang dalawa, na kung saan ay sinabunutan, tinulak-tulak niya ang sexy star.

“Kinabahan ako doon. Actually, dapat `yung lola talaga ang dapat gagawa noon kay Miss Ivana, pero natakot `yung lola, kaya ako na lang ang gumawa.

“’Yun kasi ang gustong mangyari ni Miss Ivana, na sabunutan siya.

“Sabi niya sa akin, ako raw ang first ever na nakasabunot sa kanya. Never raw kasi siyang nakipagsabunutan sa mga teleserye niya noon.

“Masakit talaga ang sabunot ko sa kanya. Sabi niya, huwag daw dayain.

“Pero to be honest, kinabahan talaga ako, kasi baka ma-starstruck ako sa kanila. Pero, inisip ko na dapat in character talaga ako. Eh, nakita ko pa si Kuya Paulo (Avelino) na super pogi. Hahahaha!

“Na kahit dikit nang dikit sa akin si Kuya Paulo, dapat mataray pa rin ako. Kasi, wala talaga siyang alam, eh,” sabi ni Mohaira.

Well, si Mohaira nga ang gumanap na tindera na nakaaway, tumulak-tulak, at nanabunot kay Ivana sa vlog mismo ng sexy star, na sa ngayon ay may 4.2M view na sa loob ng dalawang linggo.

Siyempre, masayang-masaya si Mohaira na pinuri rin ni Ivana ang akting niya.

“Sabi niya sa akin, best child actress daw ako! Coming from her, nakaka-touch talaga `yon,” sabi pa ni Mohaira.

Anyway, si Mohaira ay kasama rin sa pelikulang ‘When Magic Hurts’ na pinagbibidahan nina Beaver Magtalas, Maxine Trinidad at Mutya Orquia. Si Mohaira ang gumanap na ‘ate’ ni Beaver.

“Kinabahan ako kasi ate ako ni Kuya Beaver. Ang role ko roon ay 20 yers old ako. Eh, 14 years old pa lang ako noong nagsu-shooting kami. Sabi ko, paano ba ako magiging mature sa harap ni Kuya Beaver?

“Eh, kuya talaga ang trato ko sa kanya off camera. Tapos ‘pag take na, ako na ang ate. Hahahaha!” sabi na lang ni Mohaira.

Pero in fairness naman, nagawa naman ni Mohaira ang role niya bilang ate, kahit mas matanda sa kanya si Beaver, ha!

Bongga! (Dondon Sermino)