Marlon Tapales gigil resbakan si Naoya Inoue

DETERMINADONG makabalik sa world title fight si dating unified junior featherweight titlist Marlon “Nightmare” Tapales na nakatakdang sumabak sa isa pang tune-up match sa darating na Agosto bago asamin ang posibilidad ng rematch kay undisputed 122-pound champion Naoya “The Monster” Inoue.

Kagagaling lamang sa matagumpay na first-round knockout ng dating unified International Boxing Federation (IBF) at World Boxing Association (WBA) titlist na si Tapales laban sa dayuhang Thai boxer na si Nattapong Jankaew nang tapusin ito sa loob lamang ng first round sa kanilang 10-round bout para sa bakanteng World Boxing Council (WBC) Asian Continental super bantamweight title nitong Biyernes ng gabi sa Midas Hotel and Casino sa Pasay City.

Hangad ang muling makasabak sa world title fight, unti-unting sinipat ni Tapales ang kahinaan ng Thai boxer nang makatama ng solidong right hook sa 1:59 oras ng laro, habang sinundan ito ng magkakaibang kombinasyon hanggang sa nasapol ng kaliwang hooks sa natitirang 1:10.

Nagawa pa ring makatayo ng Thai sa bilang ng referee, ngunit tila hindi na kinaya ang mga hagupit ng suntok na sinukuaan ang magkasunod na kaliwa at kanang uppercut ni Tapales tungo sa ika-38 panalo kasama ang apat na pagkabigo at ang 20 panalo mul sa knockouts ng Pinoy.

Inamin ni head trainer Ernel Fontanilla sa Abante Sports, na bagaman may nakalinya na agad na laban si Tapales, wala pang pinapangalanang boksingero ang promotions nito na pinangangalagaan ng Sanman Promotions at MP Promotions. Sakaling magtagumpay muli ito sa mga susunod na laban ay hindi malayong makalaban muli nito si Inoue sa world championships matapos nitong lumapag sa No. 2 rankings sa World Boxing Council (WBC) at sa dating dalawang titulo na No. 5 sa IBF at No. 7 sa WBA.

“May isa pa sa August si Marlon. Waiting na lang tayo sa sasabihin ng promotions kung sino makakalaban niya,” wika ni Fontanila sa Abante Sports matapos ang laban ni Tapales kontra Jankaew, upang makabawi ito sa 10th round KO loss kay Naoya sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan noong Disyembre.

Subalit mariing ibinunyag ni Fontanilla na maaaring umakyat muli ng weight division si Inoue, sa mas mabigat na featherweight class, na posibleng makaharap ang mga Mexican boxer na kinabibilangan nina unbeaten World Boxing Organization (WBO) champ Rafael Espinoza, IBF titlist Luis Alberto Lopez, WBC title holder Rey Vargas at undefeated WBA kingpin Raymond Ford ng US.

“Posibleng umangat iyang si Inoue ng weight division. Kaya inaabangan rin natin iyung next move niya,” bulalas ni Fontanilla. (Gerard Arce)