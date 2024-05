Marian Rivera, Dingdong Dantes naging malapit sa Ben&Ben

Naging kaibigan ng mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes ang mga miyembro ng OPM band na Ben&Ben.

Ang banda kasi ang kumanta ng ‘Sa Susunod na Habang Buhay’ na ginamit na theme song ng blockbuster movie ng DongYan na ‘Rewind’.

Kahit tapos na ngang maipalabas ang pelikula ay nagpatuloy ang samahan nila hanggang sa naging mga kaibigan nga nila ito.

“Parang araw-araw nasa bahay sila,” rebelasyon ni Marian nang makapanayam sila ni Dingdong ng entertainment press sa 52nd Box Office Entertainment Awards noong Linggo kung saan tinanggap nila ang Box Office Phenomenal Stars of Philippine Cinema at kinoronahan din bilang Most Popular Love Team for Movies.

Dagdag naman ni Dingdong, “Nakakatuwa ang naging samahan namin beyond ‘Rewind’.

“Sobrang nagkasundo kami sa napakaraming bagay at happy kami na naging magkaibigan kami dahil sa pelikulang iyon.”

Dahil nga friends na sila ay umaasa naman ang kanilang mga fans na muli silang mag-collab sa isang proyekto

Samantala, usap-usapan pa rin ang pagkasa ni Marian sa ‘Could Be Something’ dance challenge ng Ben&Ben kaya abanger na ang asawa ni Dingdong na ang banda naman ang gumawa ng hamon.

Exciting!