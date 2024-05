Mammangi Festival 2024, level up sa saya!

Pangatlong balik ko na sa City of Ilagan ang kabisera ng Isabela, pero hindi pa rin nawawala ang excitement sa puso ko. Kahit super layo ng biyahe, may kakaibang karisma at vibe ang siyudad na mahirap makalimutan at ang sarap balikan. Kaya nang nag-invite uli si Ms Rosary Ysmael-Palanca ng YMV & Associates sa Abante, go agad para sa week-long celebration ng Mammangi Festival 2024.

Ibang klase ang preparasyon ng kapistahan sa Ilagan na tinaguriang Corn Capital of the Philippines. Makulay, masaya, at full of energy. World class ang kalidad ng lahat ng palabas at super entertaining.

Kapag sinabing 6PM ang start ng show, maaga pa ay present ang lahat ng mga miyembro ng local government. Mula day 1 hanggang sa awarding night ng mga nanalo sa iba’t ibang patimpalak at pakontest. Walang absent sinuman sa mga opisyal ng 91 barangay ng Ilagan hanggang kina Mayor Josemarie Diaz at Vice Mayor Kit Bello.

Nakakabilib na makita na may ganitong solid na samahan ng mga public servants kaya hindi matatawaran ang mabilis na pag-unlad ng siyudad. At sa bawat okasyon, nagsisimula sa panalangin ng pasasalamat na susundan ng National Anthem at Ilagan Hymn na level up dahil may English at Tagalog version na. Ang galing!

Laging nagkakamayan ang bawat isa. Kinikilala ang naging papel at kontribusyon ng bawat opisyal sa pagsulong ng Ilagan. Ramdam ko bilang bisita ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng opisyal ng lokal na pamahalaan. Mapapasanaol ka na lang!

Kung ganito lang sana sa lahat ng lugar ng Pilipinas marahil ay isa na tayong mayamang bansa.

Sa pagbubukas ng selebrasyon ng Mammangi Festival noong May 4, na may temang `Liveable City of Ilagan 2030: Isinasapuso ng Bawat Ilagueño’, binigyan-diin uli ni Mayor Diaz ang kanyang mga adhikain para sa `Strong Ilagan’. Ang patuloy na pagpasok ng investment, mapangalagaan ang dignidad at kultura, maging cleanest tourist destination sa bansa at dairy capital bilang isang agricultural city.

Isinapuso ni City of Ilagan Mayor Josemarie Diaz ang pasasalamat hindi lang sa mga magsasaka ng mais kundi sa lahat ng Ilagueños sa kanilang hindi matatawarang sakripisyo, pagkakaisa at pagtutulungan sa masiglang ekonomiya ng lungsod tungo sa mithiing liveable city sa taong 2030.

Sa halos isang linggong selebrasyon ng Mammangi Festival 2024. Napuno ng kulay at saya ang taunang selebrasyon na alay sa mga mammangi o magsasaka ng mais bilang pasasalamat sa kanilang dedikasyon at serbisyo.

Kada araw may iba’t ibang aktibidad na nakalinya gaya ng scholarship grants sa pamilya ng corn farmers, Cultural Olympics, Search for Binibining Ilagan, Agri-Eco Tourism Tienda Ilagan, Barangay Night, Street Dance Competition at Gawad Ilagueños kung saan pinarangalan ang mga natatanging residente na may angking talento at talino.

Preparado ang okasyon sa pangangasiwa ni City Councilor Jay Eveson Diaz na director general ng Mammangi Festival 2024. Saludo kami sa galing at husay ng Mr. Nilo Agustin na overall festival director sa bonggang selebrasyon.

Binubuo ng 91 barangay ang lungsod ng Ilagan at nagkakaisang isinabuhay ang mga pangaral at patuloy na misyon ng siyudad at mamamayan.

Ayon kay Mayor Diaz, taus-puso ang kanyang pasasalamat sa mga Ilagueños sa mabilis na pagsulong ng Ilagan.

Sa kanyang panunungkulan, naitayo ang matibay na pundasyon ng lungsod sa larangan ng pagmamais sa pagtatayo ng I-Corn Complex at pagtataguyod ng cultural heritage. Nanaig ang pagkakaisa ng bawat mieymbro ng LGU kasama ang sangguniang panglungsod hanggang sa gobernador at kongresman kaya mas epektibo ang serbisyo publiko.

Sa ginanap na Barangay Night, kinilala ang maging kontribusyon at dedikasyon ng mga barangay sa matiwasay na pag-unlad at mas magandang kinabukasan ng Ilagan. Kabilang sa binigyan ng Outstanding Barangay Awards ang Brgy. Lullutan sa Disaster preparedness; Financial management-Brgy Osmena; Environmental management and sanitation- Brgy Bliss Village; Sustainable Education- Brgy Calamangui 1st; Social Protection-Brgy Cabisera 3; Youth Development- Brgy Sta Isabel Sur; Health Compliance and Responsiveness -Brgy Alinguigan 2nd; Tourism Development-Brgy Cabisera 10; Business Friendliness and Competitiveness-Brgy Baligatan; Safety Peace and Order-Brgy Alibagu.

Sa mga ganitong pagkilala, lalong nagsusumikap ang mga LGU na lalo pang pagbutihin ang kanilang serbisyo publiko. Namangha ang lahat sa maningning na barangay night na mas pinasaya ng mga guest artist na sina Wally Bayola at Allan K. Naging maingay ang lungsod sa Cultural Olympics kasama ang guest artist na Agsunta. Sina Rabiya Mateo at Jasper Tiongson naman ang tumayong hosts sa Search for Binibining Ilagan kung saan special guest si Alden Richards.

Kabilang sa mga nananalo sina Bb. Ilagan 2024 #9 Johnlene Ariola – Brgy Alibagu; Bb. Turismo, Singing, at Kultura #6 Claire Arce – Brgy Alibagu; Bb. Agrikultura #18 Lalaine Bulan -Brgy Bangag; 1st Runner up #12 Justine Molly Asis -Brgy Alinguigan 1st; 2nd Runner up #15 Valerie Ann May delos Santos – Brgy Sindon Bayabo.

Happy kami sa buong selebrasyon ng Mammangi hanggang sa pagtatapos na bonggang fireworks display. Ramdam namin na masaya din ang mga Ilagueños sa regalo sa kanila ng kanilang mga opisyal.

Sa matibay na pundasyon ng pamamalakad, vibrant spirit of community, tapat na paglilingkod, itinataguyod na cultural heritage, isa lang ang tinatahanak na direksyon ng lungsod tungo sa mas mayaman at malakas na City of Ilagan.