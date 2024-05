King James maninilat

ISA sa mga mahuhusay na batang kabayo sa kasalukuyan si King James kaya naman susubukan nito sumabak sa 2024 Philracom “1st Leg Triple Crown Stakes Race” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Mayo 19.

Rerendahan ni veteran jockey Dan Camanero si King James na makikipagkampihan sa kakuwadrang si Worshipful Master para subukang silatin ang pinapaborang si Batang Manda.

Si Batang Manda, na gagabayan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema, ay posibleng magdomina ng bentahan sa takilya dahil sa angking galing nito sa karerahan

Kaya naman tiyak na dehado si King James at ang kakampi nitong si Worshipful Master sa mismong araw ng karera.

Nakalaan ang P2.5M guaranteed prize na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta, ang ibang nagsaad ng pagsali ay sina Added Haha, Bea Bell, Ghost at Morning After.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P1.5M, mapupunta ang P500,000 sa pangalawa habang P250,000, P125,000, P75,000 at P50,000 ang third hanggang fourth placer, ayon sa pagkakahilera.

Magbubulsa rin ng P125,000 ang breeder ng mananalong kabayo habang P75,000 at P50,000 ang second at third. (Elech Dawa)