Kelvin Miranda itinangging naging dyowa si Kira Balinger

Buong ningning na inako ni Kelvin Miranda ang lahat ng pagkakamali sa lumabas na isyu sa kanila ni Kira Balinger.

Nasangkot nga ang dalawa noon sa isyu, dahil sa nilantad ng isang babae na nagpakilalang dyowa ni Kelvin.

Pero, ang pagiging artista ang tinuro niyang rason kung bakit sila umabot sa ganung problema.

“Ang hirap pong maging artista. Hindi lang ime-memorize ang lines, hindi lang kakabisaduhin ang blocking, hindi lang makikinig sa direktor.

“Hindi ka naman puppet, kundi isang instrument para kulayan mo ang canvass na binigay sa iyo ng direktor o ng writer, na bigyan mo ng buhay o pakiramdam ang karakter o ang script.

“Sino ba namang tao ang hindi makakaramdam, kung sobrang devoted ka. Yes, na-confuse ako sa nangyari, kung totoo ba talaga ang nararamdaman ko, because of my character.

“Pero, gusto kong linawin ito, na alam naman ni Kira, na hindi naging kami. Malinaw po na walang ligawan. ‘Yun lang po ang lilinawin namin, na hindi naging kami,” sabi ni Kelvin sa presscon ng ‘Chances Are, You And I’ na dinirek ni Catherine Camarillo.

Pero, aminado siyang totoo raw ang naramdaman niya kay Kira noong nagsyusyuting sila ng pelikula.

“Nagpapakatooo lang po ako, na yes totoo ang naramdaman ko noon. Siguro dala siya ng pagmamahal sa ginagawa ko, respeto ko sa direktor ko, at tiwala sa co-actor ko. Totoo na close kami ni Kira, at walang masama doon dahil pinagkakatiwalaan namin ang isa’t isa.

“Then, nangyari ang magic. Pero, wala kaming naging relasyon,” sabi pa rin ni Kelvin.

Sa madaling salita, sinasabi ni Kelvin na ang lahat nang naramdaman nila noon ni Kira para sa isa’t isa, ay dala lang ng pakiramdam nila noon, base nga sa mga karakter na ginawa nila.

Aminado rin naman si Kira, na dahil ang tema ng pelikula nila ay tungkol sa pag-ibig, hindi talaga maiiwasan na ma-fall sila sa isa’t isa.

Hindi rin naman nila itinatanggi na pareho sila attracted sa isa’t isa.

“Sa poster po ng ‘Chances Are, You and I’ ay ako ang demonyo, si Kira po, siya talaga ang angel. She’s like an angel!” sabi ni Kelvin.

“Hindi naman ako puwedeng magsinungaling sa inyo, dahil tingnan niyo naman si Kelvin, ang pogi niya!” sey rin naman ni Kira.

Pero, possible kayang matuloy pa ang naudlot nilang relasyon?

“Only time will tell, ‘di ba? Kung magkaroon man kami ulit ng pagkakataon na gumawa ng movie ulit, mas magiging madali na `yon sa amin, kasi meron na kaming pinagsimulan.

“Hindi naman sarado ang pintuan. Ayoko na ring isipin ang masasamang bagay.

“Ang importante rin ngayon, nandito kami, maayos kami. Friends pa rin kami,” sabi ni Kelvin.

Well… (Dondon Sermino)