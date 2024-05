Justine Baltazar, Pampanga sinungkit 6th straight victory

KINAPOS lamang ng tatlong assists si reigning league MVP Justine Baltazar upang maitala ang triple-double tungo sa ikaanim na sunod na panalo ng Pampanga Giant Lanterns sa pagpapabagsak sa 1Bataan Risers, 86-75, sa main game ng triple header na pinagwagian rin sa hiwalay na laro ng Valenzuela Classics VACARGO at unbeaten Binan Tatak Gel Beast Motrocycle GameX sa tumitinding mga aksiyon ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) sixth season sa Bren Z Guaio Convention Center sa San Fernando City, Pampanga nitong Lunes ng gabi.

Nagpakitang-gilas ang dating Gilas Pilipinas forward sa pagkubra ng 19 puntos, 11 rebounds, pitong assists, tatlong steals at dalawang blocks upang pamunuan ang defending champions sa 6-1 record.

Sa pagpasok ng third period ay hindi maingat ng Pampanga ang kanilang maliit na kalamangan, na unti-unting umabot sa 17 puntos sa nalalabing 1:50 sa laro mula sa tres ni Archie Concepcion para sa 86-69 bentahe.

Nagawa ring sumuporta ng iba pang manlalaro ng Giant Lanterns na sina incoming College of Saint Benilde Blazers big man Allen Liwag at homegrown talents na sina Michael John Garcia at Raymond Binuya sa tig-12 puntos, habang nag-ambag rin si Jhaymo Eguilos ng siyam na puntos at siyam na boards.

Bumagsak naman sa ikalawang sunod na pagkatalo ang 1Bataan para sa 3-4 kartada na pinagbidahan ni Jeff Santos sa 15 points.

Nanatili namang undefeated ang Binan sa pagsosyo sa liderato matapos itala ang 71-60 panalo laban sa kulelat na Muntinlupa Cagers ELBURG Paramount, upang samahan ang Nueva Ecija Rice Vanguards, Quezon Huskers at San Juan Knights sa magkakatulad na 5-0 kartada.

Naging balanse ang takbo ng opensiba ng Binan na pinangunahan ni Robbie Manalang sa 12 markers, habang pumalya namang mabuhat nina Joshua Guiab at Joshua Marcos ang Muntinlupa sa nailistang 19 at 14 points, ayon sa pagkakasunod, na bumagsak sa 0-7 baraha.

Binuhat naman ng Valenzuela ang kanilang ikalimang panalo sa bisa ng 107-88 na panalo kontra sa kulelat na Imus Agimat VA Drones kasunod ng pananalasa ni Fil-Am CJ Payawal sa 20 pointts mula sa 6-of-8 shooting sa tres.

Wala pang panalo ang Imus sa 0-7 marka na pinamunuan ni Luis Tapeno sa 17 points at 12 boards. (Gerard Arce)